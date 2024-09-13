В Солнечногорске завершаются работы по реконструкции котельной Миронцево

Работы по модернизации котельной в поселке Миронцево в Солнечногорске завершат к 15 сентября. Подготовку объекта теплоснабжения к осенне-зимнему периоду проверил глава городского округа Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновление вели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы. На объекте заменили два сетевых насоса и более 100 единиц запорной арматуры, подготовили теплообменники и сетевое оборудование, опрессовали котлы. На станции химподготовки установили 4 новых бака для фильтрации, меняют смесь и очищают солевые ямы для смягчения воды.

«Контракт заключен на проведение работ в две стадии, что позволит в дальнейшем обновить автоматизацию на котельной. Все основные работы проведены, до начала отопительного сезона котельная будет полностью готова обеспечивать людей теплом и горячей водой», — отметил глава округа.

Оставшаяся замена автоматики на котлах не потребует остановки котельной и не повлияет на обеспечение теплом жителей. Ее закончат планово в течение ОЗП.

В ближайшее время на котельной проведут пробный пуск тепла для контрольной проверки готовности систем теплоснабжения к работе в отопительный период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.