В Солнечногорске заработала муниципальная управляющая компания

На территории муниципалитета на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» приступила к работе новая муниципальная управляющая компания, предоставляющая жителям альтернативный вариант для управления многоквартирными домами. Деятельность компании осуществляется по единым стандартам качества, утвержденным администрацией округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти стандарты охватывают весь спектр работ по содержанию и эксплуатации жилого фонда — от регулярной уборки подъездов и прилегающих территорий до осуществления текущего ремонта и своевременной подготовки домов к отопительному сезону. На данный момент МБУ «ДЕЗ» активно проводит собрания с жильцами, принявшими решение о смене управляющей компании, на которых детально разъясняются процедура перехода и планы предстоящих работ.

«Мы нацелены на строгое соблюдение утвержденных стандартов и прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для минимизации рисков и повышения надежности предоставления услуг», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для получения консультаций по вопросам перехода на обслуживание в муниципальную управляющую компанию, а также для уточнения условий оказания услуг жители могут обратиться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.