В Солнечногорске установят новую блочно-модульную котельную

В рамках модернизации системы теплоснабжения округа в мкр. Миронцево у дома № 13 установят новую блочно-модульную котельную (БМК). Это позволит улучшить теплоснабжение нового городка и сделать его независимым от существующей котельной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент на основной котельной проводят тщательную чистку котлов. Один из них готовят к запуску в ближайшее время. Также в процессе подготовки к установке БМК специалисты выявили утечку в трубах обратной магистрали и уже приступили к ее устранению.

В связи с гидроударами, произошедшими на котельной с 1 января, теплообменники на горячее водоснабжение вышли из строя. В настоящее время специалисты производят их демонтаж и замену. Эти работы временно повлияют на подачу горячей воды и отопления у жителей Миронцево.

«Мы стремимся обеспечить жителей стабильным теплом и горячим водоснабжением. Уже установлены и находятся в работе три блочно-модульные котельные. Понимаю, что на время проведения работ возникнут неудобства, поэтому заранее благодарю жителей за терпение и понимание», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Дополнительная информация о ходе работ и замене теплообменников будет предоставлена в ближайшие дни. При возникновении вопросов можно обратиться по единому телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.