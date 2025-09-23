В Солнечногорске стартовал поэтапный пуск тепла на соцобъектах

В Солнечногорске, как и по всей Московской области, начнут поэтапно включать отопление на объектах социальной сферы по заявкам. Подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он отметил, что в период с 15 по 22 сентября провели пробные топки на 53 котельных. По завершении испытаний предоставлены акты выполненных работ.

«Пробная топка — это как генеральная репетиция перед большим отопительным сезоном. Мы запускаем оборудование, проверяем, как оно работает, нет ли где слабых мест, и убеждаемся, что вся система готова к бесперебойной работе в течение всей зимы. Главная наша задача — чтобы каждая квартира и каждый социальный объект в округе встретили холода в тепле», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава напомнил, что пять котельных в округе в 2025 году модернизируют по государственной программе. На двух из них уже прошли пробные топки. На остальных трех энергообъектах испытания проведут в течение недели.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.