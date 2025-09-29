В Солнечногорске провели очистку ливневой канализации

На территории городского округа Солнечногорск состоялась очистка ливневой канализации, проходящей от улицы Баранова до улицы Банковская. Работы включали углубление и промывку лотка, а также использование каналопромывочных машин для очистки проходов вдоль всей трассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие первый замглавы округа Виталий Тушинов, замглавы Надежда Назарьева, уполномоченный главы муниципалитета Эдуард Машковцев, сотрудники МБУ «ДЕЗ», МКП «ИК ЖКХ», волонтеры Подмосковья и молодогвардейцы.

Помимо работ по очистке канализации, активисты и волонтеры провели субботник на придомовой территории и вблизи детского сада.

«Такими совместными усилиями не только помогаем поддерживать чистоту и порядок, но и формируем ответственное отношение к окружающей среде. Мы благодарны всем участникам за активную гражданскую позицию и вклад в благоустройство нашего округа», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Виталий Тушинов.

В прошлом году молодогвардейцы провели более 50 субботников на территории округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.