В Солнечногорске подготовят к зиме более 500 км сетей

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Александр Семенов принял участие в заседании межведомственного штаба по подготовке коммунальной инфраструктуры Солнечногорска к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Совещание прошло под председательством Владислава Мурашова. Среди ключевых тем повестки — капитальный ремонт жилого фонда, получение МКД паспортов готовности к ОЗП, профилактические работы на объектах тепло- и водоснабжения.

«Сейчас есть необходимость в проведении комплексных мероприятий по ревизии всех водозаборных узлов до наступления холодов. По итогам нашей штабной работы в апреле–мае на территории Солнечногорска запланировано включение региональную госпрограмму 19 мероприятий на общую сумму в 4,5 млрд рублей. На сегодняшний день документация получена лишь по двум канализационным насосным станциям. Видим отставания от плана графика, поэтому муниципалитету необходимо ускориться для своевременного проведения всех работ», — сказал Александр Семенов.

В продолжение визита прошел осмотр муниципального Центра управления регионом, который аккумулирует все инциденты, в том числе, на объектах водно-канализационного комплекса Солнечногорска.

Он включает в себя:

свыше 237 км сетей водоотведения;

более 270 км сетей водоснабжения;

52 канализационные станции;

26 очистных сооружений.

Также в МЦУРе делегация оценила работу операторов, отвечающих за отработку заявок жителей — один из ключевых критериев качественного прохождения ОЗП.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в ходе выездов оценивается реальная готовность каждого звена к предстоящему ОЗП. Более 50 водоканалов Подмосковья сейчас проводят профилактические мероприятия по промывке трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий.

Завершить подготовительные к зиме мероприятия муниципалитет должен до 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.