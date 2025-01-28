В Солнечногорске планируют модернизировать канализационные насосные станции

Канализационные насосные станции (КНС) в пгт Голубое г. о. Солнечногорск планируют реконструировать по госпрограмме в 2025 году. Это повысит качество водоотведения в поселке и решит проблему разлива сточных вод на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас, до больших ремонтных работ, специалисты приняли временные решения для улучшения ситуации. Они установили два производительных насоса и прочищают их через день, а не по факту засорения. Кроме того, в феврале в КНС разместят канализационные дробилки. Они обезопасят оборудование путем измельчения инородных и бытовых предметов.

«В течение года справимся с изливами в Голубом. Для этого мы входим в региональную госпрограмму — на что мы получили поддержку губернатора Андрея Воробьева в этом вопросе», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

ОН отметил, что в системе КНС в Голубом есть технологические нарушения. Их допустил застройщик жилых комплексов еще на этапе возведения. Среди них — неправильный монтаж и отсутствие приемных резервуаров. Помимо этого, наблюдается износ оборудования. Эксперты учли все проблемы и решат их при реконструкции.

Также глава округа сообщил, что достигнута договоренность с региональным министерством ЖКХ о переподключении КНС по улице Родниковой, 1 от местных очистных сооружений к системе «Мосводоканала». Там есть запас по мощности для принятия стоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.