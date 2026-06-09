В Солнечногорске модернизируют электросети для 27 тысяч жителей

Компания «Россети Московский регион» реализует программу повышения надежности электроснабжения в городском округе Солнечногорск. Работы охватят 40 населенных пунктов и улучшат качество подачи электроэнергии для 27 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Энергетики переводят сети с напряжения 6 кВ на 10 кВ. Для этого строят новые трансформаторные подстанции, прокладывают кабельные и воздушные линии электропередачи с увеличенной пропускной способностью, а также заменяют трансформаторы на более мощные на действующих объектах.

«В этом году запланировано 48 объектов, и 16 из них уже реализованы на текущий момент. В рамках проекта выполнят реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи. Все работы будут завершены до конца года», — отметил заместитель директора — главный инженер «Северных электрических сетей» — филиала ПАО «Россети Московский регион» Олег Баталов.

Работы ведут в Поварово, Высоком, Андреевке, а также в деревнях Алабушево, Пешки и Чашниково. До начала осенне-зимнего периода планируют реконструировать 37 кабельных и шесть воздушных линий электропередачи 6–10 кВ и установить три новых блока трансформаторов.

«Повышение надежности электроснабжения — это один из ключевых этапов подготовки к осенне-зимнему периоду. Жители получат стабильное напряжение, а риск отключений электроэнергии снизится», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.