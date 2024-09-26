В собственность округов Подмосковья переданы свыше 20 коммунальных объектов ЖКХ

сегодня в 15:08

Министерством имущественных отношений Московской области в рамках взаимодействия с Минобороны России на безвозмездной основе из федеральной собственности в собственность четырех городских округов передано свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в казну городского округа Подольск переданы котельная, 2 наружные сети теплоснабжения и земельный участок площадью 1079 кв. м на ул. Маштакова.

В муниципальную собственность городского округа Бронницы перешли 2 котельные, 2 тепловых пукта, 2 сети ГВС, 2 сети теплоснабжения и 2 земельных участка площадью 3537 кв. м.

Одинцовский городской округ принял в собственность котельную, центральный тепловой пункт, 2 теплосети и 2 земельных участка площадью 6027 кв. м в Кубинка-8, а также котельную, 7 объектов ЖКХ и 2 участка площадью 3486 кв. м в д. Чапаевка.

Из федеральной собственности на баланс Наро-Фоминского городского округа переданы 2 теплосети холодного водоснабжения и водоотведения на ул. Шибанкова.

Передача объектов ЖКХ в муниципальную собственность позволит администрациям округов организовать мероприятия по их подготовке к отопительному сезону, содержать указанное имущество и осуществлять в дальнейшем необходимые ремонтные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.