В Шатуре завершаются работы по подготовке теплосетей к зиме

В течение весенне-летнего периода проведена значительная работа по ремонту тепловых сетей в Шатуре. Ветхие, изношенные трубы меняли на новые. Больше всего труб заменили в поселке Мишеронский в связи со строительством новой котельной, а также в Дмитровском Погосте. Поселок ЦУС «Мир» — заключительный населенный пункт ремонтной кампании в этом году. Здесь новые трубы проложили на самом важном участке — от котельной до местного Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наряду с этим заменен участок от тепловой камеры № 5 до детского сада. Этот участок заменили силами сварщиков, слесарей, начальников котельных, начальников участков нашего Шатурского производственно-технического объединения городского хозяйства», — рассказал заместитель главного инженера ШПТО ГХ Владимир Шагаев.

Протяженность обоих участков — более 300 метров. Работы по замене труб в поселке ЦУС «Мир» будут завершены в течение двух недель.

Где именно менять трубы, показала прошлая зима. В новый зимний период коммунальщики также будут отслеживать участки течи, чтобы на основе этих данных запланировать ремонт в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.