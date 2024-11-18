В Шатуре приступили к обустройству ливневой канализации

Начали с участка у дома № 59, так как здесь работы создают меньше всего неудобств пешеходам. Там, где временные обходные пути оборудовать сложно, работы будут вести в теплый сезон.

«Конечно, столь масштабные работы в любом случае не обойдутся без временных неудобств. Где-то будет сложно пройти, где-то проектом предусмотрена вырубка деревьев, придется нарушить привычный глазу и дорогой сердцу вид. Жителей просят относиться к этому с пониманием. Но зато мы избавимся от надоевших гигантских луж, которые разливаются после каждого хорошего дождя так, что ни пройти, ни проехать», — прокомментировал глава округа Николай Прилуцкий.

Интересное наблюдение сделали строители. Когда начали копать, сняли 7 слоев тротуара. По словам специалистов, по ним можно изучать историю советского дорожного строительства. Получается, что город за годы своего существования поднялся не менее чем на метр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.