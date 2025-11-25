В Шатуре постепенно восстанавливают теплоснабжение в многоквартирных домах

Продолжается восстановление отопления и в домах Шатры, во многих квартирах батареи уже нагрелись. По состоянию на 17:00 24 ноября было подключено уже более 200 домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время продолжается наладка и стабилизация режимов центрального отопления. После стабилизации будет осуществляться запуск горячего водоснабжения. Коммунальщики Шатуры несколько дней работают круглосуточно. Жители с пониманием относятся к ситуации и благодарят специалистов.

«Школы и детские сады запущены в полном объеме. Коммунальные службы продолжают работать», — сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

23 ноября Шатурский округ подвергся атаке БПЛА. Оперативные ремонтные работы на Шатурской ГРЭС позволили восстановить котельную электростанции. Уже во вторник, 25 ноября, ученики шатурских школ продолжили учебу в очном режиме в своих классах.

«Да, огромное спасибо работникам ГРЭС и управляющей компании за оперативную и слаженную работу!» — написала Марина Евгеньевна Н. в общедомовом чате дома № 20/2 на проспекте Ильича.