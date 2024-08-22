В Шатуре объявлен конкурс на строительство блочно-модульной котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной в городском округе Шатура Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Московская область, г. о. Шатура, п. Шатурторф (в т. ч. ПИР)». Планируется построить газовую блочно-модульную котельную с постоянным/периодическим присутствием персонала, площадь территории проектирования 2 451 кв. метров, площадь здания (БМК, ВПУ, аккумуляторные баки): 650 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.