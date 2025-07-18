сегодня в 18:39

В Серпухове стартовали работы по капремонту кровель и фасадов МКД

С ходом заключительного этапа ремонта кровель и фасадов в микрорайоне Заборье ознакомился глава Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Николаем Пушкиным, сообщает персс-служба администрации горокруга.

Восемь домов, расположенных на улицах Новослободской и Парковой, вошли в региональную программу капитального ремонта на 2023–2025 гг. Реконструкция ведется подрядной организацией Фонда капитального ремонта.

На ряде домов уже полностью отремонтированы отмостка, фасад и кровля, на других — активно ведется оштукатуривание облицовки МКД и завершаются кровельные работы.

«С целью повышения энергоэффективности и безопасности эксплуатации, чердачные помещения утеплены. Это минимизирует теплопотери и обеспечит создание „холодного чердака“, что предотвратит образование наледи и сосулек в зимний период», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.