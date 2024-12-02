В Серпухове проведена модернизация уличного освещения в 2024 году

В городском округе Серпухов в этом году выполнили большой объем работ по модернизации уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установка и реконструкция объектов велись по двум программам. В рамках областного проекта «Светлый город» в текущем году освещение обустроено по 22 адресам. За счет средств муниципального бюджета выполнены работы еще на 47 объектах. Все запланированные на этот год обновления завершены.

Важно, что освещение в округе появляется именно на тех участках, где, по мнению жителей, оно нужно в первую очередь. Установка проводится по запросам серпуховичей. Были выполнены также обращения по освещению улиц и дорог, поступившие в рамках работы «Выездной администрации».

В рамках проекта «Светлый город» в 2024 году освещение появилось на 11 объектах Серпухова и территориальных отделов сельской местности, в Протвино — на 6 объектах, в Пущино — на 5.

Программа «Светлый город» реализуется в Московской области с 2017 года в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Главная задача — устранение недоосвещенных участков, повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортных условий для жителей.

«Вопросы благоустройства территорий муниципалитета держим на контроле. В 2025 году работы по установке уличного освещения обязательно будут продолжены», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.