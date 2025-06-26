В Серпухове обсудили график отключения горячего водоснабжения

Главной темой совещания стал «График отключения горячего водоснабжения». На 8 котельных округа плановый ремонт завершен, подача ГВС возобновлена в 197 МКД. В настоящее время планово-предупредительный ремонт проводится на 6 котельных.

Горячее водоснабжение отключено в 277 МКД.

В 26 котельных ППР пройдет с 01.07 по 29.08 в соответствии с графиком. Делается все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей и сократить сроки проведения профилактических работ.

Второй темой обсудили «Ремонтные работы в МКД». В рамках текущего ремонта в муниципалитете в этом году управляющими организациями запланирован ремонт кровель (8 189 м²), межпанельных швов (6 781 пог. м); замена запорной арматуры (3 017 шт), замена труб (ХВС, ГВС, ЦО, водоотведение) (5 040 пог. м).

Акцент — на своевременное информирование, чтобы каждый житель понимал, что происходит в его доме, знал сроки проведения и завершения работ.

Третьей темой обсудили «Качество водоснабжения». Так, был запланирован монтаж станций водоподготовки на следующих объектах: ВЗУ д. Васильевское — в 2026 г.; ВЗУ пос. Шарапова Охота — в 2028 г.; реконструкция участка водовода от ВЗУ № 14 по ул. Селецкая.

В д. Селино-Вечери, Глазово, Семеновское в 2026–2027 гг. запланировано строительство водозаборных узлов и распределительных сетей.

В 2025 году планируется перекладка 1323 п. м. водопроводных сетей в Серпухове на ул. Водонапорная, Звездная, Ворошилова, в Мотозаводском переулке и в селе Липицы по ул. Калинина.

В Пущине в государственную программу заявлено 9 участков, требующих обновления водопроводных сетей. Срок реализации — 2027–2030 гг.

В конце совещания обсудили медиаповестку недели. Основные мероприятия на этой неделе посвящены Дню молодежи: на территории округа пройдут фестивали, выставки и тематические акции.

28 июня во всех школах округа состоятся выпускные вечера. Обязательно поздравим выпускников с этим важным событием. — отметил Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.