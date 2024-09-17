В Сергиево-Посадском округе зафиксировали нарушения сброса отходов в контейнеры

В Сергиево-Посадском округе продолжают фиксировать нарушения сброса отходов в контейнеры. В настоящее время за сентябрь на территории Сергиево-Посадского округа зафиксировано 1 нарушение на улице Больничная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксируют подобные правонарушения.

Штраф за сброс строительных отходов на контейнерных площадках для твердых коммунальных отходов составляет: до 70 000 рублей — для физических лиц; до 200 000 рублей — для юридических лиц.

Если скопился строительный мусор, нужно заказать вывоз таких отходов у легальных перевозчиков, которые доставят их на вторичную переработку. Реестр транспортировщиков, присоединившихся к соглашению о сотрудничестве в сфере обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Сергиево-Посадского городского округа можно по ссылке.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа напоминает, что выбрасывать строительный мусор в контейнеры возле дома категорически запрещено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.