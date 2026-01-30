В Сергиево-Посадком округе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

Ночь с 29 на 30 января прошла без осадков, однако коммунальные службы продолжают интенсивную работу практически круглосуточно уже третий день подряд. Люди и техника трудятся, оперативно реагируя на поступающие обращения граждан. Все зафиксированные заявки обязательно будут обработаны и выполнены в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администраици муниципалитета.

Приоритеты расставлены следующим образом: первоочередной задачей является уборка въездных групп и ступеней подъездов жилых домов, проездов к мусорным контейнерам, лестниц, пандусов. Затем следуют тротуары, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, парковочные зоны.

Особое внимание уделяется маршрутам следования автобусов, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Также активно расчищаются подъезды к домам и места для специализированной техники: автомобилей скорой помощи, пожарной охраны, МЧС, полиции и мусоровозам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.