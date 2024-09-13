В Серебряных Прудах установлено 25 случаев сброса мусора у контейнерных площадок

С 1 по 13 сентября на территории городского округа Серебряные Пруды зафиксировано 25 фактов сброса отходов на территории, прилегающие к контейнерным площадкам. Нарушителей привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нарушения зафиксированы по следующим адресам:

ул. 8-е Марта, возле д. 8 — 2 факта сброса;

ул. Садовая, д. 9 — 1 факт сброса;

ул. Садовая — 3 факта сброса;

ул. Заречная, д. 5 — 1 факт сброса;

ул. Заречная — 1 факт сброса;

мкр. Северный, д. 1А — 1 факт сброса;

ул. Механизаторов — 5 фактов сброса;

пер. Комсомольский — 6 фактов сброса;

ул. Комсомольская — 1 факт сброса;

мкр. Западный — 2 факта сброса;

мкр. Западный, д. 38 — 1 факт сброса;

мкр. Западный, д. 18 — 1 факт сброса.

В связи с изменениями законодательства на территории муниципалитета ужесточен надзор и ответственность за сброс отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

Нарушения влекут за собой вред экологической обстановке муниципалитета и наложение административного штрафа:

на физических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.