сегодня в 16:50

В Серебряных Прудах объявлен конкурс по строительству водозаборного узла

Объявлен конкурс в электронной форме на строительство ВЗУ с сетями водоснабжения в г. о. Серебряные Пруды для подключения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: ул. Свободная, р. п. Серебряные Пруды.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серебряные Пруды.

«Завершить строительство водозаборного узла производительностью 830,71 куб. м. в сутки планируется в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.