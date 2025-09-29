сегодня в 20:52

В селе Раменье Шаховской начались работы по ремонту подъездов и входных групп

В муниципальном округе Шаховская продолжаются работы по благоустройству жилого фонда. В селе Раменье в доме № 1 на улице Новая начат капитальный ремонт подъездов, а в соседнем доме № 2 ведется обновление входной группы. Аналогичные работы по обустройству входной группы запланированы и для дома № 1, сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме № 1 выполняются следующие виды работ:

ремонт ступеней и замена плитки на лестничных маршах;

восстановление и укрепление перил и ограждений;

укрепление ступеней и приведение лестничных конструкций в нормативное состояние;

замена и модернизация внутриподъездного освещения на энергосберегающее;

ремонт системы отвода воды и устройство гидроизоляции у порогов.

Аналогичные мероприятия реализуются и в другом населенном пункте округа — в деревне Муриково, где продолжается обновление подъездных пространств многоквартирных домов: устранение дефектов отделки, замена осветительных приборов, восстановление покрытий и ограждений.

Ремонт подъездов и входных групп повышает комфорт и безопасность проживания, улучшает внешний вид домов, повышает энергоэффективность общих помещений и продлевает срок службы строительных конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.