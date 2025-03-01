В Щелкове заасфальтируют восемь народных троп в 2025 году

Программа «Пешком», в рамках которой в Московской области приводят в порядок народные тропы, показала высокую востребованность у жителей Щелкова. В этом году в городском округе будет заасфальтировано еще 8 участков общей протяженностью 1 194 метра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комфортно пройтись можно будет по следующим адресам:

д. Богослово, от храма к остановочному павильону;

д. Богослово, вблизи храма;

д. Богослово, вблизи храма и детской площадки к остановочному павильону;

р. п. Фряново, от улицы Победы до пешеходного моста;

р. п. Фряново, от пешеходного моста по Ленинскому переулку до пересечения с улицей Нагорная;

р. п. Фряново, улица Текстильщиков, от дома 11 к детской площадке;

п. Монино, улица Южная, дома 14, 16;

п. Монино, от улицы Железнодорожная к ГБУЗ МО ЩБ обособленное подразделение № 5.

Работы планируется начать в мае. Более детальное расположение народных троп можно посмотреть на специально созданной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.