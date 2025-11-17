В Щелкове построили и модернизировали 6 котельных за последние пять лет

Работа по обновлению объектов теплоснабжения проводится по наказам жителей в рамках Народной программы партии. Так, за последние пять лет капитально отремонтированы котельные на улицах Сиреневая, Московская, Институтская, Текстильщиков и на ЦТП № 1. Также построена и введена в эксплуатацию новая котельная — в микрорайоне Бахчиванджи. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

По словам секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Булгакова, новая блочно-модульная котельная в Бахчиванджи обеспечивает теплом 55 многоквартирных домов, детский сад, школу и поликлинику.

В котельной в микрорайоне Чкаловский осуществили глубокую модернизацию оборудования: заменены котел, газогорелочное устройство, система безопасности и автоматика регулирования, пояснил он.

В настоящий момент во Фряново завершается строительство еще трех котельных — в микрорайоне Аксеновское поле мощностью 16 МВт, в микрорайоне Жилко на 12 МВт и в деревне Хлепетово на 2 МВт.

Специалисты рекомендуют заранее подготовиться к отопительному сезону — проверить исправность системы отопления в квартирах, убедиться в работоспособности запорной арматуры и при необходимости выпускать воздух из радиаторов.

При возникновении неполадок важно своевременно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 8 (496) 562-11-72.

Для получения консультаций и направления обращений по вопросам ЖКХ и другим темам также можно обратиться в Общественную приемную «Единой России» по номеру: 8 (496) 561-11-05.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Московской области реализуется масштабная трехлетняя программа модернизации ЖКХ, которая включает в себя более 370 мероприятий. Только в нынешнем году она затронет более 500 объектов: это котельные, тепловые пункты и свыше 300 км тепловых сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.