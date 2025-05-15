В Самарской области зафиксировано снижение числа жалоб на невывоз мусора на 30%

В период майских праздников, с 1 по 11 мая, в сервис «РЭО Радар» поступило 571 обращение. Это на треть меньше, чем за аналогичный промежуток с 20 по 30 апреля, когда было зарегистрировано 851 сообщение, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

«Всего с 1 по 11 мая в „РЭО Радар“ поступило 571 сообщение о проблемах с вывозом отходов и навалах на контейнерных площадках. Для сравнения: за период с 20 по 30 апреля — 851 сообщение. Таким образом, мы видим позитивную динамику в регионе — количество жалоб снизилось на 30%. Такое уменьшение связано не только с активной работой группы мониторинга в майские праздники, но и с выходом новых машин на маршруты», — сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В конце апреля самарский региональный оператор АО «Экология» пополнил автопарк 30 новыми мусоровозами. Техника способна загружать отходы из различных типов контейнеров, включая стандартные баки (1,1 куб. м), заглубленные накопители и крупногабаритные бункеры. Ранее это вызывало сложности из-за разнообразия емкостей на площадках.

Собственный транспорт позволил оператору самостоятельно планировать маршруты и оперативно реагировать на увеличение объема отходов. Например, во время майских праздников вывоз мусора по «проблемным» адресам осуществлялся в течение 6–10 часов после поступления сигнала.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель организации — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.