В Рузском округе работают над повышением надежности электроснабжения потребителей

«Россети Московский регион» проведет плановые отключения электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

20 ноября с 8:00 до 17:00 обесточат деревню Костино.

С 9:00 до 11:00 не будет света в деревнях Волково и Нововолково. С 10:00 до 14:00 прекратится подача электроэнергии в деревнях: Ваюхино, Колодкино, Иваново (СНТ «Долматово»).

С 10:30 до 12:30 отключат электроэнергию в деревне Усадково. С 13:00 до 17:00 не будет света в поселке Дорохово (тер. ДНТ «40 лет Октября»). С 16:00 до 18:00 обесточат деревни Волково и Нововолково.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.