В Рузском округе на 30% сократилось число незаконных навалов мусора

Количество обращений по несанкционированным свалкам строительных в сравнении с прошлым годом в Рузском городском округе снизилось более чем на 30%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эту тему, а также работу по вывозу строительных отходов от физических лиц, по поручению главы Рузского городского округа Николая Пархоменко обсудили на оперативном совещании, которое провел первый заместитель Виталий Пархоменко.

«В очередной раз напоминаю жителям и гостям Рузского округа: в Московской области, согласно распоряжению Минэкологии, уже три года запрещено перемещать любые стройотходы без электронного талона, в котором указываются: место образования отходов, место приема стройотходов для переработки, а также номера машин и объем отходов. Такой талон выдается Минэкологии бесплатно в онлайн формате», — прокомментировал глава РУзского городского округа Николай Пархоменко.

С июля от жителей Рузского городского округа на портал стройотходы.рф поступило 26 заявок на вывоз строительных отходов.

Заказать вывоз строительных отходов у ответственных возчиков на закрепленной территории, а также получить консультацию по вопросам обращения со строительными отходами может каждый по номеру 122#7.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.