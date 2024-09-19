В Рузе завершается строительство новой блочно-модульной котельной

Строительство новой котельной в Рузе вошло в финальную стадию. Основная часть работ уже завершена. На данный момент работники приступили к благоустройству прилегающей к данной котельной территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Заканчиваем строительство новой котельной в Рузе на Волоколамском шоссе. В этот отопительный сезон 5 многоквартирных домов будут с теплом и горячим водоснабжением от новой современной блочно-модульной котельной», — сказала заместитель главы Рузского городского округа Инна Лапшина.

Новая котельная войдет в эксплуатацию к началу этого отопительного сезона. Она обеспечит теплом 243 жителя Рузского городского округа. Крайне важно убедиться в том, что в холодные времена года отопление будет работать безотказно, не позволяя холоду нарушать покой жителей. Газовые блочно-модульные котельные обладают высокой эффективностью преобразования энергии при сгорании газа в тепловую энергию. Запуск такой котельной в Рузе на Волоколамском шоссе позволит значительно оптимизировать процесс подачи тепла в многоквартирные дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.