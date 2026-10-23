В Рузе продолжают капремонт котельной в Промзоне

В ходе модернизации котельной капитально обновят два котла из четырех и полностью заменят сопутствующее оборудование. Также восстановят фасад и кровлю здания, построенного в 1981 году.

«Котельная в Промзоне — это объект, от которого напрямую зависит тепло в домах и социальных учреждениях округа. Для нас принципиально, чтобы все работы были выполнены качественно. Завершить комплексную модернизацию планируем в 2027 году», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что ремонт котельной — часть обновления коммунальной инфраструктуры. По его словам, эта работа направлена на создание устойчивой системы жизнеобеспечения на десятилетия вперед.

«Современные технологии, применяемые в рамках проекта, позволят не только повысить надежность подачи тепла, но и снизить нагрузку на окружающую среду за счет более эффективного использования ресурсов», — отметил Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.