В Рузе объявлен конкурс на капитальный ремонт канализационно-насосной станции

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ, в том числе проектно-изыскательских, по капитальному ремонту канализационно-насосной станции в Рузском муниципальном округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту насосных станций и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта „Канализационно-насосная станция в г. Руза, ул. Профессиональная, д. 2 (в т. ч. ПИР)“. Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и капитально отремонтировать канализационно-насосную станцию мощность до 416,67 куб. м./час.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Рузского муниципального округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.