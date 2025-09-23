В Рузе начался завершающий этап работ по модернизации коммунальных сетей

В городе Руза стартовали важные технические работы по модернизации городской инфраструктуры. Специалисты приступили к завершающему этапу реализации аварийного контракта — переключению абонентов на новые магистральные сети, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная задача проводимых работ — существенное улучшение качества коммунальных услуг для жителей города. Особое внимание уделяется повышению надежности системы горячего водоснабжения. После завершения модернизации горожане смогут получать более стабильное и качественное водоснабжение.

Технические специалисты выполняют комплекс необходимых операций для обеспечения бесперебойной работы обновленной системы. Несмотря на временные неудобства, связанные с проведением работ, все меры принимаются для минимизации дискомфорта для жителей.

Администрация Рузского муниципального округа приносит извинения за возможные временные трудности и просит жителей с пониманием отнестись к проводимым работам. По всем вопросам, связанным с графиком и ходом работ, можно обращаться по телефону: 8 925 222-22-40.

Реализация данного проекта является важным шагом в развитии городской инфраструктуры и повышении качества жизни горожан.

«Приносим искренние извинения за возможные временные трудности, связанные с проведением работ. Мы ценим ваше понимание и терпение в этот период,» — обратился к жителям Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Работы планируется завершить до 30 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.