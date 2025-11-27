В России ожидается резкий рост тарифов на электроэнергию с 2027 года

Власти России планируют отменить субсидии на электроэнергию для населения с 2027 года, что может привести к росту тарифов до 100%, предупредили эксперты. Об этом сообщает inkazan.ru .

В 2026 году в России запланировано очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На этом фоне обсуждается возможная отмена субсидий на электроэнергию для населения с 2027 года. Федеральная антимонопольная служба предложила пересмотреть систему тарифов, чтобы бороться с перекрестным субсидированием и ограничить льготы для граждан, особенно из-за роста потребления электроэнергии майнерами.

Планируется установить льготный порог потребления на уровне 1 200 кВт/ч для большинства домохозяйств и постепенно отказаться от понижающих коэффициентов и скидок. Если изменения одобрят, они вступят в силу с 2027 года.

Член Центрального совета профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов сообщил, что отмена субсидий может привести к росту тарифов на электроэнергию до 100%. По его словам, вначале возможен скачок цен на 25–30%, что ускорит инфляцию, а затем в течение 1,5 лет тарифы могут удвоиться.

Баранов отметил, что повышение цен негативно скажется на покупательной способности населения и может привести к снижению производства в ряде отраслей.

Инженер-электрик Владислав Пулатов добавил, что особенно сильно рост тарифов почувствуют семьи, использующие электроотопление, бойлеры и электроплиты, особенно в частных домах без газа. Он рекомендовал для экономии электроэнергии переходить на светодиодные лампы, устанавливать двухтарифные счетчики и утеплять жилье.

Сейчас самые низкие тарифы на электроэнергию действуют в Иркутской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Хакасии, Херсонской и Запорожской областях, а также в Чечне. Самые высокие — на Чукотке, в Якутии, Московской области, Москве, НАО, Магаданской и Архангельской областях, на Камчатке.

