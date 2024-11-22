В Рошале городского округа Шатура проверят качество уличного освещения

Выездную администрацию провели для работников рошальского индустриального парка. На предприятии АО «РИП» работают не только рошальцы, но и жители окрестных населенных пунктов. Работники смогли задать волнующие вопросы лично главе городского округа Шатура Николаю Прилуцкому и его заместителям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вопросы сотрудников индустриального парка касались переселения из аварийного жилья, качества и оплаты жилищно-коммунальных услуг, ремонта дорог и других житейских тем.

«Здорово, что удалось принять всех желающих в одном месте в формате выездной администрации на предприятии. Удобно и жителям, и нам», — прокомментировал глава округа Николай Прилуцкий.

Много вопросов задали о качестве уличного освещения в Рошале. Их количество и разброс адресов говорит о том, что нужно провести проверку уровня освещённости улиц, тротуаров и автомобильных дорог, пешеходных переходов. В ближайшее время запланирована проверка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.