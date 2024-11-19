В ряде деревень Рузского округа во вторник не будет света

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа во вторник, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, во вторник с 10:00 до 14:00 прекратится подача электроэнергии в деревнях Полуэктово и Ракитино (СНТ «Высотник»); с 10:00 до 15:00 — в деревнях: Старониколаево, Бараново, Тимофеево.

С 13:00 до 17:00 обесточат деревню Сытьково.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2 часов.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для поддержания надежности электроснабжения потребителей и проведения профилактических работ. Это позволяет предотвратить аварии, повысить качество электроэнергии и обеспечить стабильное функционирование электросетей.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Для уточнения информации можно будет обратиться на сайт ПАО ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70, 8(800)220-02-20.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.