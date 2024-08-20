В ряде деревень Истры во вторник проведут аварийные работы энергооборудования
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Во вторник с 8:00 до 17:00 энергетики Истринского РЭС филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») будут проводить аварийно-неотложные работы энергооборудования в некоторых населенных пунктах округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В связи с работами планируется отключение котельной и на водозаборных узлах в деревне Котово, в селе Онуфриево, в деревнях Граворново, Карцево, Мартюшино и Лечищево.
Жителей просят планировать свой день с учетом этой информации. Им приносят извинения за временные неудобства.
Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону диспетчерской службы МУП «Истринская Теплосеть»: 8 (498) 314-99-96, 8 (916) 280-11-26.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.
«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.
Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.