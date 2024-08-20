В ряде деревень Истры во вторник проведут аварийные работы энергооборудования

Во вторник с 8:00 до 17:00 энергетики Истринского РЭС филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») будут проводить аварийно-неотложные работы энергооборудования в некоторых населенных пунктах округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с работами планируется отключение котельной и на водозаборных узлах в деревне Котово, в селе Онуфриево, в деревнях Граворново, Карцево, Мартюшино и Лечищево.

Жителей просят п ланировать свой день с учетом этой информации. Им приносят извинения за временные неудобства.

Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону диспетчерской службы МУП «Истринская Теплосеть»: 8 (498) 314-99-96, 8 (916) 280-11-26.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.