В Реутове в многоквартирных домах обновляют подъезды

В Реутове продолжается реализация программы по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах. Одним из адресов, где активно ведутся работы, стал дом № 10 на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках текущего ремонта здесь будет приведен косметический ремонт всех подъездов, что значительно повысит комфорт проживания граждан. Работы выполняются управляющей компанией в соответствии с утвержденным графиком и нормативными требованиями. Как сообщил генеральный директор управляющей компании «ЦС-Сервис» Азнаур Кагерманов, все мероприятия согласованы с жителями. Выбор дома для включения в программу не случаен: предыдущий ремонт здесь проводился пять лет назад, что соответствует установленному законодательством межремонтному интервалу.

Представитель Совета дома Валентина Широкова подтвердила, что состояние подъездов требовало обновления, и жители с пониманием относятся к временным неудобствам, одобряя проводимые работы. Еще один адрес, где работы в процессе — дом 2 по улице Некрасова. До середины декабря здесь проведут косметический ремонт стен, потолков, перил и поручней. Кроме того, замене подлежат ковши мусоропровода и, локально, линолеум.

На 2025 год в Реутове запланирован ремонт 120 подъездов в нескольких десятках домов. На сегодняшний день более половины объектов уже завершены и приняты. Общая стоимость работ по программе составляет 18 миллионов рублей. Полное завершение всех запланированных мероприятий намечено на конец 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.