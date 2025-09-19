В Реутове с 22 сентября начнут подавать отопление в социальные объекты

В рамках еженедельного «Часа ЖКХ», который прошел в администрации Реутова под руководством первого заместителя главы Алексея Ковязина, обсудили основные вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из ключевых тем — подача тепла в дома реутовчан. В Реутове готовы к отопительному сезону на 100%. Подача тепла будет осуществляться по графику: с 22 сентября — в соцобъекты (школы, детсады, больницы); с 29 сентября — в многоквартирные дома.

«Все дома в Реутове готовы к отопительному сезону. С 15 по 19 сентября мы провели пробные топки, готовность 100%. 22 сентября, в понедельник, начнем подавать тепло в социальные объекты», — рассказал первый заместитель главы Алексей Ковязин.

Рассматривался вопрос исполнения гарантийных обязательств АО «МОСОБЛГАЗ» после окончания работ. Все работы были выполнены.

По традиции в конце совещания заслушали доклад со сводным анализом жалоб, поступивших через ЕДДС. Все обращения были взяты на контроль, службы в кратчайшие сроки должны их закрыть.

Благодаря таким встречам удается своевременно реагировать на запросы населения, повышать уровень комфорта проживания и формировать конструктивный диалог между жителями и всеми службами города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.