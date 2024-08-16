В Реутове проверили готовность к зиме одного из объектов «долгостроя»

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин осмотрел жилой комплекс «Юбилейный», который был достроен в декабре прошлого года, передает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящий момент дом полностью сдан и заселен. Но из-за нескольких помещений на 1 этаже, которые еще не обрели своих владельцев, подготовка к осенне-зимнему сезону осложняется: управляющая компания не может получить доступ к трубам и проверить герметичность системы отопления.

Кроме того, есть вопросы по эффективности установленных в подвале теплообменников. Возможно, они потребуют замены. Эти и другие моменты специалисты обсудили с представителями администрации города прямо на объекте во время выездного совещания.

«Пока все вопросы, которые у нас есть по этому дому, решаются в рабочем порядке, — отметил Алексей Ковязин. — Мы понимаем, что нужно сделать, чтобы отопительный сезон для жителей начался вовремя и прошел без дополнительных трудностей».

Напомним, что строительство 25-этажного 4-секционного жилого комплекса «Юбилейный» на 651 квартиру началось в 2017 году застройщиком ООО «СК „ПСТ“. Летом 2022 года застройщика признали банкротом. ЖК включили в Единый реестр проблемных объектов и передали Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области. В настоящее время большинство дольщиков получили ключи от квартир. Многие их них уже доделывают ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.