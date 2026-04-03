В Реутове модернизировали ВЗУ №9 для 40% жителей

Реконструкцию водозаборного узла № 9 завершили в Реутове. Объект, обеспечивающий водой около 50 тысяч человек в северной части города, проинспектировали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на ВЗУ № 9 начались в мае 2025 года. Специалисты провели полную модернизацию насосной станции второго подъема: заменили устаревшее оборудование, смонтировали новые трубопроводы, установили современные системы управления и сигнализации. Также выполнен капитальный ремонт здания с заменой кровли и фасада, благоустроена прилегающая территория.

Производительность станции увеличилась вдвое — с 720 до 1440 кубометров воды в час. Это позволило повысить надежность водоснабжения и обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды жителям и социальным объектам северной части наукограда, где проживает около 40% населения.

Проект реализовали за счет совместного финансирования из областного и местного бюджетов. Общий объем инвестиций превысил 48 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.