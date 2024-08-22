В Реутове готовится реконструкция котельной

В рамках областной программы по модернизации объектов теплоснабжения в Реутове планируется реконструкция котельной № 5 на Юбилейном проспекте, сообщили в администрации городского округа Реутов.

В рамках областной программы по модернизации объектов теплоснабжения в Реутове планируется реконструкция котельной № 5 на Юбилейном проспекте.

Строительные работы стартуют в апреле 2025 года. Будущую площадку реконструкции осмотрели Глава Реутова Филипп Науменко и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«К сентябрю 2026 года установим современное и более мощное оборудование, — написал Глава Реутова в своем телеграмм-канале. — Оно увеличит мощность котельной на 20% и позволит снизить риск возникновения дефицита тепла в квартирах жителей».

Котельная № 5 обслуживает 54 многоквартирных дома Реутова. Всего в наукограде работает 9 котельных, на двух из которых в ближайшие несколько лет также пройдут строительные работы.

Их реконструкция необходима для профилактики возникновения аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.

