В Раменском открыли первую площадку «Мегабак» для сбора 25 фракций вторсырья

На территории Раменского городского округа построена первая в Подмосковье современная площадка по сбору отходов, пригодных для вторичного использования, реализованная с соблюдением всех правил и стандартов. Площадка «Мегабака» предназначена для сбора более 25 фракций вторичных ресурсов, что способствует увеличению объема переработки, и уменьшению захоронения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В открытии приняли участие отраслевые специалисты м инистерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, глава городского округа Раменское, представители администрации муниципалитета, а также более 30 жителей округа.

«В Раменском открыли не просто площадку для сбора отходов, а инновационный проект, который задает новые стандарты в утилизации вторичных материалов. С площадью порядка 500 кв. метров, пункт приема будет собирать более 25 фракций. Здесь также предусмотрена сдача материалов за плату, а установленные прессы, которые используются для спрессовки вторсырья, помогут оптимизировать логистику переработки, снизить затраты на транспортировку и сделать процесс более эффективным», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На новой площадке можно сдать различные виды вторичных ресурсов, включая макулатуру, металл, спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику и другие фракции.

Сегодня на территории всей области продолжается работа по модернизации площадок «Мегабак», чтобы сделать процесс сдачи перерабатываемых отходов более доступным и удобным для жителей.

График работы: вторник–суббота с 9:00 до 19:00, воскресенье — с 10:00–15:00, понедельник — выходной.

Адрес: г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, д. 48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.