В Раменском округе выписали новый штраф за незаконный сброс мусора

В Раменском городском округа продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Выявить нарушения помогают камеры системы «Безопасный регион». Так, благодаря видеонаблюдению было выявлено нарушение по адресу Раменский г. о., с. Новое, Усадьба СПЕЦ СМУ, д. 17, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выброс осуществил владелец автомобиля «Газель». Нарушителю выписан штраф.

Ранее по этому адресу уже было выписано 10 штрафов.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Жители области должны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этого им необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов с региональным оператором.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.