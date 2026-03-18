В Раменском округе устранили перебои с электроснабжением

Перебои с электричеством в деревне Пласкинино Раменского округа в январе и феврале 2026 года были связаны с аварийными работами на линиях электропередачи. Нарушения оперативно устранили бригады АО «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревни Пласкинино обратились с жалобой на перебои в электроснабжении. В администрации уточнили, что в октябре–декабре 2025 года на воздушной линии 6 кВ проводилась плановая реконструкция — специалисты заменили провод на самонесущий изолированный для повышения надежности электроснабжения.

Отключения 29–31 января и 5 февраля 2026 года были вызваны аварийными и неотложными работами. Причинами стали повреждения на линии 6 кВ и трансформаторной подстанции, падение дерева, схлест проводов и неполнофазный режим. Бригады АО «Мособлэнерго» устранили нарушения в оперативные сроки.

В 2026–2027 годах запланированы дополнительные мероприятия: замена провода на СИП и строительство дополнительной линии электропередачи 6 кВ. В администрации отметили, что дома в Пласкинине относятся к потребителям III категории надежности, а продолжительность отключений не превышала установленных нормативов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.