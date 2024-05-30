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В Раменском округе проведут работы по текущему ремонту сетей наружного освещения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту сетей наружного освещения на территории г. Раменское, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту: техническое обслуживание сетей наружного освещения на территории Раменского городского округа Московской области: г. Раменское, д. Дергаево, д. Клишева, пос. совхоза Раменское, с. Новое, д. Заболотье, д. Первомайка.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Раменского городского округа.

«В рамках выполнения работ в 2025 будет произведена замена проводов, светильников и ламп, установка ж/б опор», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.