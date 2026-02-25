В Раменском округе обсудили газификацию поселка Дергаево-3

Встреча с жителями коттеджного поселка «Дергаево-3» прошла в Раменском округе. Специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» разъяснили порядок подключения домов к газу и меры поддержки для льготных категорий граждан, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Инициаторами собрания стали сами жители, которые планируют как можно скорее подключить газ к своим домовладениям. Специалисты рассказали об этапах подведения газа, подчеркнули важность подачи заявок от максимального числа собственников и объяснили порядок оформления документов.

Сотрудники филиала разъяснили, как подать заявку на бесплатное подведение газа до границ участка по президентскому проекту через интерактивную карту газификации. Жителям также сообщили, что при наличии льгот заявление необходимо оформлять через региональный портал госуслуг.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО и других категорий граждан. По итогам встречи стороны определили дальнейшие шаги взаимодействия, чтобы ускорить процесс газификации поселка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.