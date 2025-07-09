В Раменском округе газифицировали дом участника СВО в рамках соцгазификации

На днях долгожданное голубое топливо было запущено в дом участника СВО. В 2022 году глава семьи отправился «за ленточку», и все заботы легли на плечи его супруги Ольги. По ее словам, о льготах на газификацию они с мужем узнали из соцсетей и решили воспользоваться мерами поддержки, подав заявку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках социальной газификации жителям населенных пунктов, вошедших в программу, не приходится платить за строительство газопровода до границ принадлежащих им земельных участков. А льготные категории граждан могут воспользоваться дополнительной мерой поддержки, включающей в себя бесплатные работы внутри участка и установку газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей.

Семью навестили представители Мособлгаза «Юго-Восток». Они проверили качество проделанной работы и напомнили о мерах безопасности при использовании газа в быту. Раменский округ — один из лидеров Московской области по количеству населенных пунктов, вошедших в президентскую программу, и исполнению показателей программы. Догазификация деревни Редькино стартовала в 2022 году. В рамках президентской программы в населенном пункте было построено более 2 км новой газораспределительной сети.

С начала 2025 года региональными льготами на газификацию дома в рамках президентской программы воспользовались 75 жителей Раменского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев расссказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.