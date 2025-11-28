В Раменском округе 1 декабря возможны плановые отключения электроэнергии

Фото - © Индивидуальный электрический счетчик и домофон установлены в новой квартире дома для переселенцев/Медиасток.рф

сегодня в 18:36

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 1 декабря:

(08:00 — 17:00) Раменский м. о., п. Дружба ул. Первомайская. Капитальный ремонт воздушной линии.

(08:00 — 17:00) г. Раменское ул. Красноармейская. Капитальный ремонт воздушной линии.

(08:00 — 17:00) г. Раменское ул. Свободы. Монтаж электрооборудования.

(08:00 — 17:00) г. Раменское СНТ «Полянка», СНТ «Гжелка». Реконструкция воздушной линии.

(08:00 — 17:00) г. Раменское ул. Красноармейская, ТЦ «Атриум», ул. Приборостроителей, ул. Донинское шоссе. Реконструкция воздушной линии.

(08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Пласкинино, СНТ Юбилейный, д. Пласкинино Лесничество, СНТ Наука, СНТ Тишина, ДНП Меткомелино, ДНП Полесье, СНТ Медик, СНТ Сокол, СНТ Виола, СНТ Лесное, СНТ Дорка, шиномонтаж, СНТ Автомобилист, д. Меткомелино. Реконструкция воздушной линии.

(08:00 — 17:00) Раменский м. о., п. Спартак. Капитальный ремонт воздушной линии.

(08:00 — 17:00) Раменский м. о., п. Ильинский ул. Красноармейская, ул. Братьев Махровых, ул. Братьев Макеевых, ул. Братьев Федоровых, ул. Карла Маркса, ул. Ленинская, ул. Московская, ул. Советская. Реконструкция распределительного устройства.

(08:00 — 17:00) Раменский м. о., п. Удельная ул. Солнечная, ул. Южный проспект. Замена рубильника.

(08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Вялки Цветочная аллея, ул. Берцовая, ул. Березовая, ул. Березовый тупик, ул. Ягодная, ул. Октинская, ул. Песочная, ул. Благодатная, ул. Счастливая, ул. Солнечная, ул. Московская, ул. Радужная, ул. Моховая, ул. Фестивальная, ул. Звездная, ул. Касимовская, ул. Утренняя, ул. Кореневская. Реконструкция воздушной линии.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 995-00-99.

Информацию о внеплановых отключениях Вы найдете на сайте компании: https://mosoblenergo.ru/plannedOutages.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.