В Пушкинском с 2023 года построили и модернизировали 16 котельных

В Пушкинском с 2023 года построили и модернизировали 16 котельных. Как сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Ждан, масштабная модернизация инфраструктуры округа проходит в рамках Народной программы, передает пресс-служба партии.

«Большая часть коммунальных объектов была построена в 1970–80-х годах и ни разу не проходила капремонт. За два года у нас построили и реконструировали 16 котельных, крупнейшая из которых — „Заводская“ в Ивантеевке, обслуживающая более 20 тысяч жителей», — рассказал Михаил Ждан.

Среди построенных объектов — новые котельные на Авиационном проезде, 1-м Акуловском проезде и улице Институтская в Пушкино, в поселке Правдинский.

В рамках Народной программы «Единой России» в округе также идет процесс обновления и реконструкции котельных. Например, котельная № 3, введенная в эксплуатацию в 1982 году, работала на пределе мощностей, что ежегодно приводило к сбоям в подаче тепла.

«Здесь в ходе реконструкции было полностью заменено устаревшее оборудование. Также произведена замена автоматики, установлено новое оборудование для химической очистки воды и выполнены общестроительные работы по ремонту здания котельной», — отметил Михаил Ждан.

Среди других модернизированных объектов: котельные в микрорайоне Серебрянка, на Московском проспекте, в поселке Софрино-1, а также котельная № 1 городаКрасноармейск.

За этот период в Ивантеевке, Лесном и Софрино также отремонтировали 20 участков тепловых сетей.

Напомним, если у жителей возникают вопросы по температуре в доме или замечены признаки утечек, сообщить о проблеме можно, позвонив на «горячую линию» ЕДДС «Пушкинский» — +7(495)993-55-01.

Также можно обратиться в местную Общественную приемную «Единой России» — по номеру 8-495-993-38-08 или лично по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.