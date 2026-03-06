В Пушкинском округе устранили коммунальные проблемы в домах

Депутаты Пушкинского округа 5 марта провели выездные встречи с жителями и проверили состояние многоквартирных домов после жалоб на общедомовое имущество. Они осмотрели здания в Пушкино и мкр Серебрянка и проконтролировали работу коммунальных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель совета депутатов Артем Садула совместно с депутатом Николаем Михайлиным посетили дом № 5 на улице Гоголя в Пушкино. Жители сообщили о протечке кровли. Представители управляющей компании пояснили, что в ближайшее время проведут очистку крыши от снега, чтобы предотвратить дальнейшее таяние, а при установлении устойчивых положительных температур приступят к восстановлению герметичности конструкций.

Затем депутаты выехали к дому № 52 в мкр Серебрянка. Там жильцы пожаловались на неприятный запах в подъезде. В ходе обследования специалисты выявили подтопление колодцев из‑за засора канализации. Коммунальные службы оперативно устранили засор, источник запаха ликвидирован.

Жители поблагодарили депутатов за оперативную реакцию и содействие в решении жилищных вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.