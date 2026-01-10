сегодня в 17:57

В Приморье восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП

В Приморском крае энергетики восстановили электроснабжение после аварии на линии электропередач (ЛЭП) в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба электросетевой компании «ДРСК».

«Энергетики оперативно провели работу по переводу нагрузок. В 23:27 восстановлено электроснабжение потребителей в Надеждинском и Хасанском муниципальных округах по резервной схеме», — говорится в сообщении.

В субботу около 22:00 из-за непогоды произошла авария на ЛЭП 110 кВ Западная-Давыдовка. Без электроснабжения частично остались потребители Надеждинского и Хасанского районов. Специалисты оперативно прибыли на устранение аварии, однако работы были осложнены аномальными осадками и сильным ветром.

Приморский филиал «ДРСК» работает в режиме повышенной готовности. Для оперативной ликвидации подобных ситуаций подготовлены необходимые силы и средства.

