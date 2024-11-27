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В поселке округа Шатура начнется строительство новой котельной в 2025 году

На этой неделе встреча в формате «выездной администрации» работала в Туголесском Бору г. о. Шатура. О том, что уже было сделано и о планах на предстоящий год жителям рассказали глава округа Николай Прилуцкий и его заместители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке завершается строительство пятиэтажного дома по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Дом проектировался по новым стандартам, которые предусматривают современные планировочные решения, светлые и удобные подъезды, красивые фасады. Вскоре сюда переедут жители десяти домов улиц Горького, Клубной, Советской и 1 Мая.

В течение года велась работа по замене теплосетей, магистральных и квартальных трубопроводов теплоснабжения.

Было обустроено два двора и установлена новая детская площадка на улице Горького.

В 2025 году большим событием для поселка станет строительство новой котельной и реконструкция водозаборного узла.

Свои вопросы жители могли задать главе округа, его заместителям, а также представителям организаций и управляющей компании.

Вместе с главным врачом Шатурской больницы Алиханом Горуновым личный прием граждан вел советник министра здравоохранения Подмосковья Юрий Радионов.

Всего зарегистрировано 24 обращения, каждое из которых будет отработано профильными специалистами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.